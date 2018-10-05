В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.

Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.

Он заявил, что незадолго до его выступления Нидерланды и Великобритания объявили о недавней операции, проведенной против нескольких "российских агентов, проводивших тайную миссию в Гааге". Операция позволила выявить четверых сотрудников российского ГРУ, отметил Дж.Демерс.

"Наше сегодняшнее обвинение включает в себя некоторых из тех российских агентов, которых поймали в Гааге, а также их коллег в Москве", - добавил Дж.Демерс.

В Минюсте утверждают, что часть полученных данных сотрудники ГРУ публиковали от лица хакерской группы Fancy Bear.

Сотрудники ГРУ, которым Минюст США предъявил обвинения, собирали в Европе, США, Канаде данные о спорте, ОЗХО, об американской компании, управляющей АЭС, заявил Дж.Демерс.

По его словам, сотрудники ГРУ "собирали данные о физических лицах и организациях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе". Дж.Демерс отметил, что целью атак были "данные о здоровье спортсменов из антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах".

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил он.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения.

"Эти люди обвиняются в (...) попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие спортивные организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

Участники брифинга отметили, что, в частности, хакеры стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

