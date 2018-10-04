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США выходят из Договора о дружбе с Ираном 1955 года
08:07 04.10.2018 |
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США объявили о намерении денонсировать Договор о дружбе с Ираном 1955 года.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает AP.
Такой шаг стал реакцией Вашингтона на решение Международного суда ООН, приказавшего США снять с Ирана санкции, которые влияют на импорт гуманитарных товаров и продуктов и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.
По словам Помпео, Иран безосновательно подал жалобу на санкции США в Международный суд ООН, утверждая, что они нарушают Договор о дружбе.
Он подчеркнул, что иранцы игнорировали этот договор "ужасно долгое время".
"Мы должны были выйти из него еще несколько десятков лет назад", - заявил Помпео.
Этот договор был подписан, когда США и Иран были союзниками после революции 1953 года.
Страны разорвали дипломатические отношения после Исламской революции в Иране в 1979 году и захвата посольства США. Тем не менее, Договор о дружбе до сих пор оставался в силе.
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