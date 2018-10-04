США выходят из Договора о дружбе с Ираном 1955 года

США объявили о намерении денонсировать Договор о дружбе с Ираном 1955 года.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает AP.

Такой шаг стал реакцией Вашингтона на решение Международного суда ООН, приказавшего США снять с Ирана санкции, которые влияют на импорт гуманитарных товаров и продуктов и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.

По словам Помпео, Иран безосновательно подал жалобу на санкции США в Международный суд ООН, утверждая, что они нарушают Договор о дружбе.

Он подчеркнул, что иранцы игнорировали этот договор "ужасно долгое время".

"Мы должны были выйти из него еще несколько десятков лет назад", - заявил Помпео.

Этот договор был подписан, когда США и Иран были союзниками после революции 1953 года.

Страны разорвали дипломатические отношения после Исламской революции в Иране в 1979 году и захвата посольства США. Тем не менее, Договор о дружбе до сих пор оставался в силе.