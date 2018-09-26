Комментарий: Конец эпохи Меркель

Главы фракций работают тем успешнее, чем они незаметнее - чем меньше информации доносится об их работе. В немецкой партийной системе их задача - организовать для главы партии поддержку большинства. Если председатель партии одновременно занимает должность канцлера, то глава фракции должен обеспечить канцлеру условия как можно тише и спокойнее заниматься своей работой. Это в теории.

Однако в нынешнем правительстве "тихо и спокойно" не получается уже ничего. Сами затянувшиеся коалиционные переговоры сопровождались интригами, отставками и постоянно нависающей опасностью объявления новых выборов. А сейчас, год спустя после парламентских выборов, вопрос, когда эта коалиция развалится и Германия пустится на поиски нового правительства, превратился в вопрос времени.

Дворцовый переворот

Виной тому не только тот факт, что партнеры по коалиции грызутся как кошки с собаками и проиграли остатки народного доверия в ходе внутренней борьбы за власть. Теперь же Ангела Меркель (Angela Merkel) лишилась большинства и в собственном лагере. Смещение ее многолетнего доверенного лица и главы фракции Фолькера Каудера (Volker Kauder) - это дворцовый переворот, который может закончиться только одним сценарием: новые выборы без Ангелы Меркель, которая последние 13 лет в значительной степени определяла судьбу Германии и Европы.

А если принять во внимание то, что избрание малоизвестного политика, занимавшегося финансовыми проблемами, Ральфа Бринкхауса (Ralph Brinkhaus) главой фракции пришлось как раз на тот момент, когда Дональд Трамп в ООН вновь атаковал Германию, то ситуация в самой крупной европейской экономике предстает в довольно пугающем свете.

Слишком много депутатов немецкого парламента этого созыва, кажется, не осознают всю серьезность положения. Их избрали для того, чтобы они работали на процветание страны. А не для того, чтобы неделями блокировать работу правительства, ссориться из-за мелочей и назначений и таким образом усиливать правопопулистов из "Альтернативы для Германии".

Конец былого величия

С первого же дня существования этого правительства ему не хватало не только общего политического видения, но, главное, политических фигур, обладающих соответствующим масштабом, чтобы ответственно провести Германию через эти непростые времена. Единственной масштабной фигурой до этого исторического вторника была Ангела Меркель, которая удачно отвлекала внимание от глубокой пропасти в правящей коалиции, да и в рядах собственной партии.

Однако теперь с этим покончено. Депутаты ХДС и ХСС не просто сместили Фолькера Каудера. В эти нестабильные времена они открыто атакуют федерального канцлера. Вопрос о конце Ангелы Меркель даже не ставится, вопрос только в том, как скоро он произойдет.

Все это настораживает. И не только потому, что "Альтернатива для Германии" и Дональд Трамп сейчас испытывают настоящую радость.