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Одесский морпорт в январе-августе сократил грузоперевалку на 12,5%
07:46 25.09.2018 |
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Одесский морской порт в январе-августе 2018 года перевалил 13,885 млн тонн грузов, что на 12,5% меньше, чем за январь-август 2017 года.
Согласно данным Администрации морских портов Украины, за восемь месяцев порт снизил перевалку экспортных грузов на 13,09% - до 10,055 млн тонн, транзитных - на 42,3%, до 890,6 тыс. тонн, каботажных - на 20,2%, до 48,55 тыс. тонн, импортных - увеличил на 7,4%, до 2,891 млн тонн.
Перевалка наливных грузов за восемь месяцев 2018 года сократилась на 39,68% - до 924,17 тыс. тонн, сухих - на 16,05%, до 5,294 млн тонн, тарно-штучных - на 4,52%, до 7,666 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 383,416 тыс. TEU (рост на 15,11%).
Как сообщалось, Одесский порт за 2017 год перевалил 24,12 млн тонн грузов, что на 4,48% меньше, чем за 2016 год. За прошедший год порт снизил перевалку экспортных грузов на 8,01% - до 17,477 млн тонн, транзитных сократил на 14,3% - до 2,188 млн тонн, импортных увеличил на 19,2% - до 4,338 млн тонн, каботажных увеличил почти в два раза - до 116,81 тыс. тонн.
Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.
В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.
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