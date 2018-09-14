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Информация об агентстве
H&M намерена открыть магазин в ТРЦ SkyMall в Киеве 18 октября
11:31 14.09.2018 |
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Компания Hennes & Mauritz AB (H&M, Стокгольм, Швеция), владелец крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой, намерена открыть магазин в торгово-развлекательном центре SkyMall в Киеве 18 октября.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
Площадь магазина составит 2 500 кв. м.
Он расположится на 2-м этаже ТРЦ.
Как сообщали Українськi Новини, первый магазин H&M открылся 18 августа в столичном ТРЦ Lavina Mall.
H&M занимается производством и торговлей одеждой, а также предлагает покупателям различные товары для интерьера.
Она имеет более чем 4 500 магазинов в 66 странах.
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