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Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
10:57 14.09.2018 |
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Американская частная компания SpaceX, выполняющая космические полеты, сообщила, что подписала первое соглашение о полете туриста вокруг Луны.
"SpaceX подписала соглашение о полете первого в мире пассажира вокруг Луны на борту нашей ракеты Big Falcon Rocket (BFR)", - говорится в "Твиттере" компании.
В нем отмечается, что это станет важным шагом в реализации стремления любого человека, мечтающего слетать в космос.
Других подробностей не приводится. Более детальную информацию компания обещает предоставить в понедельник.
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