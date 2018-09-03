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«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
00:55 03.09.2018 |
Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" совместно с банками изменил алгоритм верификации клиентов с целью усиления их защиты от посягательств мошенников, отмечается в пресс-релизе компании.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора, проблема с мошенничеством вокруг замены sim-карт возникает только в привязке к финансовым услугам. Во всех остальных случаях замена sim-карты сама по себе для мошенников не представляет никакого интереса.
"Ранее банки подтверждали личность клиента по номеру телефона. Теперь мы ввели двухшаговую верификацию: банк - по номеру телефона, мы - параллельно по номеру sim-карты", - отметила руководитель операторского отдела по связям с общественностью этой компании Виктория Рубан.
В частности, с учетом новых мошеннических схем были разработаны алгоритмы дополнительной верификации клиента, снижающие шансы мошенников получить дубликат sim-карты клиента: оператор дополнительно ввел отправку подтверждающего смс на номер абонента предварительно до его блокирования.
"Если владелец номера не в курсе запроса, он отреагирует соответствующим образом и мошенник не сможет получить дубликат sim-карты, даже несмотря на выпытанные у человека обманным путем персональные данные", - подчеркнула она.
Как отмечают в компании, замена sim-карты вследствие ее повреждения, потери телефона или необходимости замены на карту с поддержкой 4G - одна из наиболее частых причин обращения клиентов в поддержку оператора.
В компании также отметили, что топ-3 мошеннических схем выглядят сегодня следующим образом: мошенник звонит абоненту, представляется "сотрудником" оператора мобильной связи и выясняет персональную информацию абонента, номера, по которым владелец sim-карты чаще связывается, действиях со счетом и т.п; мошенник привязывает один из интернет-мессенджеров на своем смартфоне к номеру телефона потенциальной жертвы и обманом узнает у абонента код подтверждения для регистрации в мессенждере, далее мессенджеры используют для звонков в контактные центры банков от имени владельца номера.
Также в топ-3 самых популярных схем мошенничества входит рассылка поддельных сообщений от банка/мобильного оператора о блокировке карты: с частного номера клиенту отправляют сообщение от имени банка или мобильного оператора: "Ваша карта заблокирована. Обратитесь по телефону...". Во время звонка узнают персональную информацию: секретные коды или кодовые слова, историю звонков и т.д.
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