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«Нафтогаз Украины» создал «дочки» для поставки газа тепловикам и промышленности
13:51 30.08.2018 |
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НАК "Нафтогаз Украины" в середине августа 2018 года зарегистрировал ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг".
Уже 4 сентября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), рассмотрит вопрос выдачи этим компаниям лицензий на поставку природного газа.
На сайтах новосозданных компаний сообщается об их намерении стать трейдерами газа для тенплоснабжающих предприятий и промышленных потребителей соответственно.
Руководителями "Нафтогаз тепло" назначен Павел Петченко, "Нафтогаз трейдинг" - Виталий Волынец.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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