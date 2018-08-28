Цены на нефть 28 августа прекратили рост, происходивший вчера на новостях ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром практически не изменяются после роста накануне на новостях о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с прошлым месяцем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 68,84 доллара за баррель.

Рынок нефти стабилизируется во вторник после того, как инвесторы в понедельник отыгрывали сообщения в СМИ о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения составлял 121%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.

Кроме того, участники торгов обратили тогда внимание на заявления директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, сделанные в интервью агентству Рейтер. Руководитель агентства предупредил о новых возможных перебоях с предложением нефти на мировом рынке, что особенно касается поставок из Венесуэлы, погруженной в серьезный экономический кризис.

По данным агентства, за предыдущие два года экспорт нефти из Венесуэлы сократился вдвое - до 1 миллиона баррелей в сутки к середине 2018 года. Можно ожидать дальнейшего снижения, добавил Бироль.