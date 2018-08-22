Google и IMAX отменили разработку камеры виртуальной реальности

Как сообщает издание The Variety, совместный проект, над которым работали компании Google и IMAX, не увидит свет.

В мае 2016 года Google и IMAX объявили о сотрудничестве, результатом которого должна была стать новая камера виртуальной реальности, которая позволила бы профессиональным киноделам из Голливуда и энтузиастам создавать высококачественный контент с углом обзора 360 ° для зрителей во всем мире.

Однако теперь стало известно, что проект был отменен, причем это произошло еще в конце 2017 года. В Google информацию не прокомментировали, однако представитель IMAX подтвердил, что проект, как минимум, заморожен.

В данный момент мы остановили разработку VR-камеры, стараясь оценить результаты нашей пилотной программы

представитель IMAX

IMAX запустила пилотную программу, связанную с виртуальной реальностью в 2017 году, открыв семь VR-кинотеатров в крупных городах мира. С того момента два кинотеатра уже была закрыты. Судьба оставшихся пяти будет решена в течение нескольких месяцев.

Источник добавляет, что решение о прекращении работ приняла Google, которая теперь движется в направлении дополненной реальности. Больше перспективы в дополненной реальности видит и Apple, о чем неоднократно говорил Тим Кук.