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Google и IMAX отменили разработку камеры виртуальной реальности
23:40 21.08.2018 |
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Как сообщает издание The Variety, совместный проект, над которым работали компании Google и IMAX, не увидит свет.
В мае 2016 года Google и IMAX объявили о сотрудничестве, результатом которого должна была стать новая камера виртуальной реальности, которая позволила бы профессиональным киноделам из Голливуда и энтузиастам создавать высококачественный контент с углом обзора 360 ° для зрителей во всем мире.
Однако теперь стало известно, что проект был отменен, причем это произошло еще в конце 2017 года. В Google информацию не прокомментировали, однако представитель IMAX подтвердил, что проект, как минимум, заморожен.
В данный момент мы остановили разработку VR-камеры, стараясь оценить результаты нашей пилотной программы
представитель IMAX
IMAX запустила пилотную программу, связанную с виртуальной реальностью в 2017 году, открыв семь VR-кинотеатров в крупных городах мира. С того момента два кинотеатра уже была закрыты. Судьба оставшихся пяти будет решена в течение нескольких месяцев.
Источник добавляет, что решение о прекращении работ приняла Google, которая теперь движется в направлении дополненной реальности. Больше перспективы в дополненной реальности видит и Apple, о чем неоднократно говорил Тим Кук.
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