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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 80,6% до 13,4 млрд куб. м с начала сезона закачки
12:12 13.08.2018 |
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Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 80,6%, или на 5 994,02 млн куб. м, до 13 432,19 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала августа в ПХГ было закачано 593,18 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала июля составил 53,9 млн куб. м.
По состоянию на 11 августа в ПХГ находилось 13 432,19 млн куб. м газа, что на 2,3%, или на 309,68 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (13 432,19 млн куб. м).
С начала августа Украина импортировала 438,07 млн куб. м газа: 237,932 млн куб. м - через Словакию, 176,355 млн куб. м - через Венгрию, 23,783 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала августа составила 627,344 млн куб. м, транзит - 2 718,503 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил "Нефтегазу", Минэнерго, Минэкономики и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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