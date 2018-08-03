Трамп назвал «фальшивкой» истории о вмешательстве РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал недоверие к позиции американского разведсообщества, заявившего о том, что Россия продолжает свою "информационную войну" против Америки. Как сообщает агентство AFP в пятницу, 3 августа, выступая перед своими сторонниками на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания, американский лидер назвал "фальшивкой" рассуждения о вмешательстве Москвы в выборы в США.

Ранее, 2 августа, директор Национальной разведки США Дэн Коутс на совместной пресс-конференции с директором ФБР Кристофером Рэйем предупредили о продолжающей российской компании дезинформации. По их словам, угроза не ограничивается лишь временем избирательной кампании. "Наши враги постоянно пытаются дестабилизировать нашу страну - будь то избирательная кампания или нет", - заявили представители силовых структур. В то же время и Коутс и Рэй опровергли утверждения о том, что Трамп не воспринимает предупреждения о российской угрозе достаточно серьезно. Несколько часов спустя президент США выступил с диаметрально противоположных позиций.

Трамп вызвал резкие реакции в американском обществе, когда на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что хотя и верит доводам американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, но верит и своему российскому коллеге, который это вмешательство со всей решимостью отрицал. Кроме того, президент США неоднократно призывал прекратить расследование "российской аферы", проводимое под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор, в свою очередь, намерен допросить Трампа, как по поводу выборов 2016 года, так и в рамках возможного обвинения в воспрепятствовании правосудию.