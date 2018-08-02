Мировой спрос на золото в I полугодии опустился ниже 2 тыс. т, это минимум с 2009 г - WGC

Мировой спрос на золото во II квартале 2018 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 964 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Всего за I полугодие спрос на золото составил 1,96 тыс. тонн, это минимальный уровень с 2009 года. WGC объясняет отрицательную динамику снижением притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF).

Во II квартале 2018 года приток средств в ETF продолжился, но с гораздо меньшей скоростью, чем в 2016 и 2017 годах: по сравнению с апрелем-июнем прошлого года он снизился на 46%. Причем приток в европейские фонды был неплохим, что, по мнению WGC, связано с неопределенностью, вызванной выборами в Италии и прогнозами в отношении монетарной политики. А объем активов в североамериканских фондах снизился почти на 31 тонну, поскольку инвесторы сосредоточились на финансировании роста внутренней экономики.

Апрель-июнь 2018 года стал седьмым подряд кварталом роста (в годовом сравнении) в технологическом секторе. Объем золота, используемого в электронике, продолжает расти благодаря стабильной потребности в нем при производстве смартфонов, игровых приставок и автомобилей. Спрос в I полугодии достиг трехлетнего максимума и составил 165 тонн.

Закупки золота центральными банками во II квартале составили 89 тонн, совокупный объем закупок за полугодие достиг 193 тонн - это максимальный уровень с 2015 года. К уже традиционному списку лидеров (России, Турции и Казахстану) добавился Резервный банк Индии, который вернулся на рынок, хотя и с относительно небольшим объемом закупок (2,5 тонны).

Спрос и предложение на рынке золота, т:

Показатель II квартал 2018 Динамика ко II кварталу 2017 СПРОС 964,3 -4% Ювелирные украшения 510,3 -2% Технологические нужды 83,3 2% Инвестиции 281,4 -9% - монеты и слитки 247,6 0% - ETF и схожие инструменты 33,8 -46% Центробанки 89,4 -7% ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 120,2 3% Добыча 835,5 3% Хедж (10,0) дехеджинг вырос на 22%* Вторичное золото 294,7 4%

* - расчет ИФ