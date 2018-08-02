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Мировой спрос на золото в I полугодии опустился ниже 2 тыс. т, это минимум с 2009 г - WGC
17:23 02.08.2018 |
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Мировой спрос на золото во II квартале 2018 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 964 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).
Всего за I полугодие спрос на золото составил 1,96 тыс. тонн, это минимальный уровень с 2009 года. WGC объясняет отрицательную динамику снижением притока средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF).
Во II квартале 2018 года приток средств в ETF продолжился, но с гораздо меньшей скоростью, чем в 2016 и 2017 годах: по сравнению с апрелем-июнем прошлого года он снизился на 46%. Причем приток в европейские фонды был неплохим, что, по мнению WGC, связано с неопределенностью, вызванной выборами в Италии и прогнозами в отношении монетарной политики. А объем активов в североамериканских фондах снизился почти на 31 тонну, поскольку инвесторы сосредоточились на финансировании роста внутренней экономики.
Апрель-июнь 2018 года стал седьмым подряд кварталом роста (в годовом сравнении) в технологическом секторе. Объем золота, используемого в электронике, продолжает расти благодаря стабильной потребности в нем при производстве смартфонов, игровых приставок и автомобилей. Спрос в I полугодии достиг трехлетнего максимума и составил 165 тонн.
Закупки золота центральными банками во II квартале составили 89 тонн, совокупный объем закупок за полугодие достиг 193 тонн - это максимальный уровень с 2015 года. К уже традиционному списку лидеров (России, Турции и Казахстану) добавился Резервный банк Индии, который вернулся на рынок, хотя и с относительно небольшим объемом закупок (2,5 тонны).
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|II квартал 2018
|Динамика ко II кварталу 2017
|СПРОС
|964,3
|-4%
|Ювелирные украшения
|510,3
|-2%
|Технологические нужды
|83,3
|2%
|Инвестиции
|281,4
|-9%
|- монеты и слитки
|247,6
|0%
|- ETF и схожие инструменты
|33,8
|-46%
|Центробанки
|89,4
|-7%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 120,2
|3%
|Добыча
|835,5
|3%
|Хедж
|(10,0)
|дехеджинг вырос на 22%*
|Вторичное золото
|294,7
|4%
* - расчет ИФ
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