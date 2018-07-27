Финансовые новости
- |
- 27.07.18
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google представила физический ключ от аккаунта
18:50 26.07.2018 |
---
На конференции Google Cloud Next поисковый гигант представил Titan Security Key - физический ключ, который служит для идентификации пользователя.
Представлено две модификации ключа: с USB и Bluetooth, заряда аккумулятора для работы хватает на полгода. Каждый ключ будет стоить примерно $20-25. В дальнейшем Google надеется снизить цену до $10. Правда, перед этим нужно изучить спрос и понять, хотят ли пользователи носить с собой еще один ключ.
Такой девайс должен значительно повысить безопасность вашего аккаунта: если хакеры могут получить электронный пароль, то без физического ключа залогиниться не смогут.
Titan Security Key появится в продаже в течение нескольких месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стало известно, о чем Меркель и Макрон разговаривали с посланниками Путина
|Общий госдолг в июне вырос на 0,04% до $76,3 млрд
|Бизнесмены стали реже жаловаться на чиновников
|Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :