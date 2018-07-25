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Розничные цены на светлые нефтепродукты 25 июля остались без изменений
19:54 25.07.2018 |
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По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 июля 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 июля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 14.03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.7%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.00
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|-0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|14.03
|13.00
|0.00
|1.66
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.07.18
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|14,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,22
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,39
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
25 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.35% (9 коп/л) до 25.34 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.28% (7 коп/л) до 26.30 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.47% (11 коп/л) до 23.87 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 июля по 25 июля 2018 г. увеличилась на 0.6%, или 158.9 грн/т, и находится на уровне 24629.8 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.7%, или 1548.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.34
|0.35
|0.47
|0.07
|Бензин А-95 евро
|26.30
|0.28
|0.39
|0.06
|Дизельное топливо евро
|23.87
|0.47
|0.72
|0.95
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро:
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