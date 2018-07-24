Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
CME Group: во втором квартале объем торгов биткоин-фьючерсами вырос на 93%
12:38 23.07.2018 |
---
Средний дневной объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME Group) во втором квартале вырос на 93%.
Отметим, что сумма открытых позиций (OI) также продемонстрировала позитивную динамику по сравнению с первым кварталом и выросла на 58%, составив 2405 контрактов.
Напомним, запуск биткоин-фьючерсов на CME состоялся 18 декабря 2017 года.
В апреле этого года Чикагская опционная биржа (CBOE) сообщила о рекордных объемах торгов биткоин-фьючерсами - тогда число сделок превысило среднестатистическую дневную норму (6600) почти в три раза.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ по газу и бюджету идут конструктивно, итог ожидается скоро – глава Минфина
|Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко
|Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба
|Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :