На рынке нефтепродуктов 19 июля отмечалось падение цен на бензины и ДТ в мелком опте

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июля 2018 г. в розницу продолжает сохраняется тенденция роста цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Стоимость дизельного топлива евро также без изменений и составляет 27.23 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июля 2018 г. подорожал на 0.73% (10.0 коп/л) до 13.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.3%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.00 23.00 -0.00 0.05 Бензин А-95 евро 29.42 25.00 -0.00 0.00 Дизельное топливо Евро 27.23 23.79 0.00 0.04 Сжиженный газ 13.90 12.85 0.73 3.93





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.07.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 13,89 24,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,83 1,0 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,75 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 0,0 28,35 0,0 14,03 7,7 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,77 0,5 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,49 0,0 14,09 4,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 14,36 21,8 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,84 0,1 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

19 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.14% (4 коп/л) до 25.18 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.13% (3 коп/л) до 26.18 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.10% (2 коп/л) до 23.68 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 июля по 19 июля 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 509.0 грн/т, и находится на уровне 24527.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.4%, или 1262.1 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.18 -0.14 -0.79 -1.06 Бензин А-95 евро 26.18 -0.13 -1.02 -0.71 Дизельное топливо евро 23.68 -0.10 -1.15 -0.63

Средняя мелкооптовая цена на автогаз:



