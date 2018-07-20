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На рынке нефтепродуктов 19 июля отмечалось падение цен на бензины и ДТ в мелком опте
19:46 19.07.2018 |
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По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 июля 2018 г. в розницу продолжает сохраняется тенденция роста цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Стоимость дизельного топлива евро также без изменений и составляет 27.23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 июля 2018 г. подорожал на 0.73% (10.0 коп/л) до 13.90 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|-0.00
|0.05
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.04
|Сжиженный газ
|13.90
|12.85
|0.73
|3.93
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 19.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,89
|24,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,83
|1,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,75
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,03
|7,7
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,77
|0,5
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,09
|4,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,36
|21,8
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,84
|0,1
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
19 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.14% (4 коп/л) до 25.18 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.13% (3 коп/л) до 26.18 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.10% (2 коп/л) до 23.68 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 июля по 19 июля 2018 г. увеличилась на 2.1%, или 509.0 грн/т, и находится на уровне 24527.49 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.4%, или 1262.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.18
|-0.14
|-0.79
|-1.06
|Бензин А-95 евро
|26.18
|-0.13
|-1.02
|-0.71
|Дизельное топливо евро
|23.68
|-0.10
|-1.15
|-0.63
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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