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Лукашенко национализировал завод украинского нардепа Вячеслава Богуслаева
18:11 11.07.2018 |
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Расположенное на территории Беларуси совместное предприятие «Оршанский авиаремонтный завод», в капитал которого входит украинское предприятие «Мотор Сич», возвращено в собственность государства.
Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, посетившего предприятие.
«Собственника уже здесь нет. Все собственники, которые здесь были, отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», - цитирует Лукашенко пресс-служба.
По его словам, сейчас «подготовлен процесс возвращения завода в собственность государства».
Как сообщал УНИАН, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в апреле этого года заявил, что «Оршанский авиаремонтный завод» потерял экономический смысл в связи с потерей российского рынка.
Справка УНИАН. В 2012 году по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко государственный пакет акций Оршанского авиаремонтного завода в размере около 60% был продан украинской компании «Мотор Сич», подконтрольной Вячеславу Богуслаеву. Еще 40% акций были выкуплены белорусской компанией «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового. Компании планировали в 2012-2016 годах инвестировать около 12 млн долл. в совместное предприятие.
В марте ряд белорусских СМИ сообщили о том, что белорусские власти могут в скором времени вернуть контрольный пакет акций предприятия в собственность государства.
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