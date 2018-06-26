В Киеве повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для Киевводоканала новые тарифы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

НКРЭКУ установила на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:

8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;

тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:

8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании (газете Урадовий кур'єр).

Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в следующем году в столице вырастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.