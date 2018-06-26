Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 01:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве повысили тарифы на воду
12:08 25.06.2018 |
---
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для Киевводоканала новые тарифы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
НКРЭКУ установила на 2018 год для Киевводоканала тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 15,78 грн (в т. Ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:
8,292 грн (в т. Ч. НДС 1382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,488 грн (в т. Ч. НДС 1248 грн) за 1 куб. м водоотведения;
тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2786 грн), из них:
8,784 грн (в т. Ч. НДС 1464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
7,932 грн (в т. Ч. НДС 1322 грн) за 1 куб. м водоотведения.
Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании (газете Урадовий кур'єр).
Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в следующем году в столице вырастет в среднем на 49,6% - до 23,17 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :