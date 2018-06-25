Золото колеблется в цене 25 июня вслед за курсом доллара

Стоимость золота колеблется в понедельник, следуя за нестабильной динамикой курса доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,9 доллара, или на 0,15%, до 1268,8 доллара за тройскую унцию, при этом ранее в ходе торгов показатель рос до 1274,4 доллара. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,54%, до 16,37 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 94,52 пункта, при этом ранее в понедельник показатель снижался до 94,45 пункта.

По итогам предыдущей недели стоимость золота снизилась на 0,6%, а за июнь - на 2,6%. "Удешевление золота за неделю связано с укреплением курса доллара и перспективами повышения ставки в США, которые способствуют снижению спроса на драгоценный металл", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).