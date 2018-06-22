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Вероятность предоставления томоса об автокефалии УПЦ на Синоде Вселенского патриархата в июле составляет 99%, - Филарет
10:41 22.06.2018 |
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Предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет заявляет, что вероятность предоставления томоса об автокефалии УПЦ на Синоде Вселенского патриархата в июле составляет 99%.
Об этом он сказал в интервью официальной газете Верховной Рады "Голос України", передают Українськi Новини.
"Мы надеемся на то, что Украинская Церковь получит Томос.
Вероятность этого - 99%... Заседание Синода назначено на первую половину июля в Стамбуле, в Константинопольской церкви", - сообщил он.
Филарет также заявляет, что текст томоса уже написан.
В его основание положен факт неканонического присоединения Киевской метрополии к Московскому патриархату в 1686 году.
Филарет также отметил, что после получения томоса Верховная Рада обязана будет принять закон о перерегистрации всех парафий и закон об избрании религиозного центра Церкви.
Как сообщали Українськi Новини, 17 апреля Президент Петр Порошенко подписал обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ, 18 апреля соответствующее обращение Президенту передали предстоятели УПЦ (Киевского патриархата) Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий, 19 апреля обращение было поддержано Верховной Радой, после чего было передано Варфоломею.
Порошенко считает вопрос предоставления УПЦ автокефалии геополитическим и означающим окончательную независимость от России.
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