За 4 мес. Украина импортировала 2,2 млрд куб. м газа на $613,1 млн, - Госстат

В январе-апреле 2018 года Украина импортировала 2 155,199 млн куб. м природного газа на сумму 613,13 млн долларов (средняя цена - 284,5 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

За 4 месяца 2018 года, как и за 4 месяца 2017 года, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).

Больше всего газа в январе-марте было импортировано от контрагентов из Швейцарии - 863,358 млн куб. м на 244,441 млн долларов (средняя цена - 272,1 доллар/тыс. куб. м).

Второй страной стала Германия - 598,777 млн куб. м на 173,752 млн долларов (средняя цена - 290,2 доллара/тыс. куб. м), третьей - Польша с объемом 266,808 млн куб. м и стоимостью 78,712 млн долларов (средняя цена - 295 долларов/тыс. куб. м).

От контрагентов из Великобритании было получено 129,117 млн куб. м за 35,241 млн долларов, Венгрии - 117,067 млн куб. м за 31,173 млн долларов, Словакии - 89,091 млн куб. м за 23,791 млн долларов Люксембурга - 57,82 млн куб. м за 16,154 млн долларов, Австрии - 33,159 млн куб. м за 9,865 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина импортировала 13 942,422 млн куб. м природного газа на сумму 3 227,933 млн долларов (средняя цена - 231,5 долларов/тыс. куб. м).