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В России перестанут компенсировать потерю жилья при стихийных бедствиях
12:18 21.06.2018 |
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Министерство финансов России подготовило поправки в законодательство, которые снимают с государства обязанность компенсировать гражданам жилье в случае стихийных бедствий, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.
Сейчас в случае потери жилья из-за стихийного бедствия россияне могут получить новое помещение в собственность.
По новым правилам Минфина, теперь новое жилье будет предоставляться без права собственности. Исключение будут делать в случае страхования недвижимости.
"Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 года, когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире", - пишет издание.
Данные о всем застрахованном жилом фонде будет находится в общей базе. В случае утраты жилья застрахованные будут получать деньги либо другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.
Поясняется также, что для страховщиков будут введены обязательные минимальные суммы страховых выплат при утрате жилья.
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