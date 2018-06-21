В России перестанут компенсировать потерю жилья при стихийных бедствиях‍

Министерство финансов России подготовило поправки в законодательство, которые снимают с государства обязанность компенсировать гражданам жилье в случае стихийных бедствий, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ ведомства.

Сейчас в случае потери жилья из-за стихийного бедствия россияне могут получить новое помещение в собственность.

По новым правилам Минфина, теперь новое жилье будет предоставляться без права собственности. Исключение будут делать в случае страхования недвижимости.

"Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 года, когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире", - пишет издание.

Данные о всем застрахованном жилом фонде будет находится в общей базе. В случае утраты жилья застрахованные будут получать деньги либо другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Поясняется также, что для страховщиков будут введены обязательные минимальные суммы страховых выплат при утрате жилья.