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Бутылка-огнетушитель Xiaomi поможет справиться с пожаром и избежать ожогов
13:07 19.06.2018 |
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Компания Xiaomi скоро пополнит ассортимент своих товаров бутылкой-огнетушителем, которая будет предлагаться по цене 16 долларов.
В зависимости от размеров очага возгорания и масштабов бедствия данная бутылка поможет либо полностью потушить возгорание, либо создать относительно безопасный коридор, чтобы выбраться из горящего помещения.
Экстренная огнетушащая бутылка Xiaomi содержит высокоэффективное вещество, создающее тонкую пленку большой площадью, которая позволяет блокировать доступ кислорода, способствующего горению. Содержимое бутылки можно нанести на одежду, чтобы защитить ее от возгорания.
Бутылка-огнетушитель Xiaomi справится с пожарами, которые возникли в результате возгорания твердых и жидких источников (топлива, растительного масла) электрической техники и проч.
Срок годности продукта составляет три года, бутылка является нетоксичной, не имеет запаха и не наносит вреда животным и растениям.
Бутылка-огнетушитель Xiaomi скоро попадет на прилавки магазинов. Судя по фотографиям, покупателям предложат, как минимум, два вида.
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