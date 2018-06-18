Золото дорожает 18 июня, оставаясь на минимумах с декабря на фоне решения ФРС по ставке

Стоимость золота растет, однако остается на минимальных уровнях с декабря, так как трейдеры продолжают отыгрывать итоги последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабо реагируют на взаимные пошлины США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.55 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или на 0,2% - до 1281 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,24% - до 16,5 доллара за унцию.

По итогам встречи ФРС, прошедшей на прошлой неделе, регулятор ожидаемо поднял базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, отметив, что ожидает еще два повышения ставки в текущем году. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Вместе с тем, как отмечают опрошенные агентством Market Watch аналитики, довольно слабую поддержку драгметаллу оказали новости о введении пошлин США на ввоз китайских товаров и ответные меры КНР. Рост геополитической неопределенности, как правило, поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США. Китай в ответ на действия американской стороны заявил о вводе 25-процентной ввозной пошлины на 659 наименований товаров, импортируемых из США.