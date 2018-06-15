Western Union отказалась от работы с криптовалютами

Компания Western Union отказалась от поддержки криптовалютных операций из-за предпочтений клиентов делать переводы в фиатных деньгах.

Об этом заявил CEO компании Хикмет Эрсек, передает MarketWatch.

«Потребители говорят нам, чего они хотят. Люди не оплачивают счета в больницах с помощью криптовалют», - сказал он.

На решение компании повлияло и скептическое отношения к этим классам активов со стороны центробанков.

По словам Хикмет Эрсека, финрегуляторы не желают отказываться от контроля над местными деньгами и переходить на децентрализованную альтернативу в виде цифровых валют.

Глава Western Union убежден, что у доллара, евро и иены есть больше преимуществ, чем у криптовалют.