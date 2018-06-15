Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Western Union отказалась от работы с криптовалютами
12:43 15.06.2018 |
---
Компания Western Union отказалась от поддержки криптовалютных операций из-за предпочтений клиентов делать переводы в фиатных деньгах.
Об этом заявил CEO компании Хикмет Эрсек, передает MarketWatch.
«Потребители говорят нам, чего они хотят. Люди не оплачивают счета в больницах с помощью криптовалют», - сказал он.
На решение компании повлияло и скептическое отношения к этим классам активов со стороны центробанков.
По словам Хикмет Эрсека, финрегуляторы не желают отказываться от контроля над местными деньгами и переходить на децентрализованную альтернативу в виде цифровых валют.
Глава Western Union убежден, что у доллара, евро и иены есть больше преимуществ, чем у криптовалют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
|НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой
|Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
|Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе «зеленые» тарифы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :