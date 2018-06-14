Биржи АТР снижаются 13 июня перед решением Федрезерва по ставке

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, а также подсказок по дальнейшей монетарной политике регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,75% - до 3056,69 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 1744,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,62%, до 30910,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,63%, до 6016 пунктов, японский Nikkei 225 - рос на 0,39%, достигая отметки в 22967,46 пункта. Корейский KOSPI не торгуется в среду в связи с выходным днем, во вторник индекс закрылся снижением на 0,05%, до 2468,83 пункта.

Позднее в среду Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке по итогам двухдневного июньского заседания. Аналитики полагают, что ставка будет повышена до 1,75 - 2%. После заседания состоится выступление главы регулятора Джерома Пауэлла.

"С учетом того, что повышение ставки уже почти наверняка заложено в прогнозах, внимание сосредоточено на том, сколько раз Федрезерв повысит ставку в текущем году и в следующем", - рассказал агентству Рейтер глава отдела макроэкономической стратегии HSBC Securities в Токио Сюдзи Широта (Shuji Shirota).

При этом давление на биржи Китая оказывает и падение стоимости акций компании-производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Бумаги компании обрушились в цене уже на 39% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов.

В апреле этого года ZTE приостановили торги на бирже после того, как США запретили американским компаниям продавать оборудование ZTE. Торги были восстановлены в среду в связи с достигнутой с американскими властями сделкой по урегулированию торговых разногласий.