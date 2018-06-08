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НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками
11:31 08.06.2018 |
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Национальный банк ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга.
Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.
Также изменилась периодичность предоставления такого отчета.
Он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор.
Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).
Отныне в такой справке подробно будет описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов.
А копии документов, удостоверяющих такие факты, будут приобщаться к материалам проверки.
В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.
Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 №59 к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Постановление №59 вступает в силу с 9 июня 2018.
Как сообщали Українські Новини, в начале июня Национальный банк ввел новый инструмент оценки и мониторинга рисков для финансовой системы - опрос о системных рисках финансового сектора.
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