НБУ ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками

Национальный банк ввел новые правила оценки созданной банком системы управления рисками.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

В частности, НБУ изменил форму Отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга.

Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

Также изменилась периодичность предоставления такого отчета.

Он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как было до сих пор.

Кроме того, Национальный банк ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Отныне в такой справке подробно будет описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов.

А копии документов, удостоверяющих такие факты, будут приобщаться к материалам проверки.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 5 июня 2018 №59 к Положению о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Постановление №59 вступает в силу с 9 июня 2018.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня Национальный банк ввел новый инструмент оценки и мониторинга рисков для финансовой системы - опрос о системных рисках финансового сектора.