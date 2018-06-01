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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индия отказалась покупать у Венесуэлы нефть за петро

14:37 01.06.2018 |

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Как заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж (Sushma Swaraj) на пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе, Индия не сможет закупать венесуэльскую нефть за криптовалюту петро, даже несмотря на 30% скидку.

«Согласно последнему распоряжению Резервного банка Индии (RBI), мы не можем совершать сделки с помощью криптовалют, но мы подумаем на тем, каким платежным средством можно будет воспользоваться для этого предложения».

Согласно введенным RBI ограничениям, все финансовые организации, регулируемые Резервным банком Индии, должны запретить своим клиентам и пользователям покупать криптовалюту. Также запрещается оказывать финансовые услуги компаниям, которые связаны с криптовалютами.

И хотя в указе RBI нет прямого запрета на криптовалютные транзакции, не удивительно, что правительство Индии не желает покупать нефть за петро даже со скидкой.

Венесуэла обладает крупнейшими мировыми запасами нефти. Однако страна испытывает давление в виде санкций со стороны США, что осложняет реализацию добытой нефти на международном рынке. В декабре 2017 года Венесуэла анонсировала свою нефтяную криптовалюту петро, задуманную как платежное средство, которое позволило бы обойти экономическую блокаду США.

Петро стала первой криптовалютой, подкрепленной реальным активом, а именно венесуэльской нефтью. Цена одного петро была привязана к цене одного барреля нефти на международном рынке. Кроме того, петро стала первой государственной криптовалютой. Несмотря на это, многие венесуэльцы отнеслись к ней весьма критично. Например, Национальная ассамблея Венесуэлы назвала криптовалюту петро «неконституционной» и «мошеннической».

Интересно, что Индия никак не обеспокоена санкциями США против Венесуэлы и Ирана, последний является главным поставщиком нефти в Индию.

«Индия следует только санкциям ООН, а не односторонним санкциям какой-либо страны. Поэтому мы будем и дальше торговать с Венесуэлой несмотря на то, что импорт венесуэльской нефти в Индию упал до минимумов 2012 года», - заявила Сварадж.

По материалам: bits.media
 

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