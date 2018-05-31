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Доходы Пенсионного фонда выросли на 32%
10:52 30.05.2018 |
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Собственные доходы Пенсионного фонда Украины в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 32,2% и составили 44,261 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
«Поступления собственных средств в Пенсионный фонд Украины за 3 месяца 2018 года составили 44,261 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года, поступления выросли на 10,785 млрд грн, или на 32,2%», - говорится в сообщении.
Фонд отметил, что был проведен перерасчет пенсий военнослужащим на основании справок, выданных уполномоченными органами министерств и ведомств.
«Выплата перечисленных пенсий с января 2018 года обеспечена в марте-апреле текущего года. С мая 2018 года выплата пенсий указанным пенсионерам проведена в новых размерах», - говорится в сообщении.
По данным ПФУ, на выплату пенсий военнослужащим в январе-апреле дополнительно направлено 2,7 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, сумма выплат Пенсионного фонда Украины за январь-декабрь 2017 года составила 291,5 млрд грн (с учетом проведенной в декабре 2017 года выплаты пенсий января 2018 года в сумме 10,0 млрд грн), что на 13%, или 38,1 млрд грн больше, чем за 2016 год.
21 февраля 2018 года Кабмин принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.
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