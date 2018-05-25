Украина ввела санкции против беларусского Мозырского спиртоводочного завода на 1 год и «Мир пива» на 3 года

Украина ввела санкции против ООО "Мозырский спиртоводочный завод" (Гомельская область, Беларусь) на срок 1 год.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым против ряда юрлиц и физлиц вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры, передают Українські Новини.

Кроме того, введены санкции против ООО "Мир пива" (Минск, Беларусь) сроком на 3 года.

Так, санкции введены в виде ограничения торговых операций.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении синхронизированных с США санкций против России.

2 мая СНБО ввел синхронизированные с США санкции против России.

В апреле США ввели санкции в отношении 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или контролируют, 17 высокопоставленных чиновников, а также продающей оружие компании и ее дочернего банка в связи со злонамеренными действиями России по всему миру.

В марте США ввели санкции против 5 российских юридических лиц и 19 физических лиц в рамках усиления мер по борьбе и противодействию кибердеятельности России.