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Информация об агентстве
Турция открыла для Украины возможность экспорта говядины украинского производства на свой рынок
16:04 14.05.2018 |
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Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы Украины.
"Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Республику Турция сейчас находится на финальной стадии.
Ранее сообщалось о том, что в настоящее время на уровне компетентных органов между Украиной и Саудовской Аравией ведутся переговоры об открытии рынка королевства для украинской говядины.
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