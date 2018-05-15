Турция открыла для Украины возможность экспорта говядины украинского производства на свой рынок

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы Украины.

"Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Республику Турция сейчас находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось о том, что в настоящее время на уровне компетентных органов между Украиной и Саудовской Аравией ведутся переговоры об открытии рынка королевства для украинской говядины.