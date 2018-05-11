Финансовые новости
- |
- 11.05.18
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Лукашенко запретил предприятиям затевать «убыточные и дотационные» проекты
14:42 10.05.2018 |
---
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не должны реализовываться никакие убыточные и дотационные проекты.
Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера, это заявление прозвучало во время совещания о перспективах развития ОАО "Гродно Азот" (Гродненская область), которое занимается производством азотных минеральных удобрений, аммиака, капролактама, метанола и другой продукции.
"Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина
ТОП-НОВОСТИ
|Смогут ли украинские инвесторы выбить из России $160 млн за Крым
|Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до нуля – Госстат
|Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат
|Пенсійна реформа дала збій, або Чому введення другого рівня під загрозою
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :