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Информация об агентстве
Минфин 8 мая разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен
11:07 10.05.2018 |
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Министерство финансов 8 мая разместило гривневые ОВГЗ на 997,897 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 90 дней на 442,381 млн гривен под 17,4% годовых, со сроком обращения 181 день - на 48,913 млн гривен под 17,20% годовых, со сроком обращения 272 дня - на 163,046 млн гривен под 17,22% годовых, со сроком обращения 335 дней - на 101,061 млн гривен под 17% годовых, со сроком обращения 986 дней - на 242,494 млн гривен под 16,15% годовых.
|Номер аукциона
|73
|74
|75
|76
|77
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000200943
|Первичное размещение UA4000200950
|Первичное размещение UA4000200968
|ДоразмещениеUA4000180426
|Доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|-
|Дата проведения
|08.05.2018
|08.05.2018
|08.05.2018
|08.05.2018
|08.05.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.05.2018
|10.05.2018
|10.05.2018
|10.05.2018
|10.05.2018
|Срок оплаты процентов
|10.10.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|10.04.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|71.50
|78.50
|Номинальный уровень доходности, %
|17.40
|17.20
|17.22
|14.30
|15.70
|Срок обращения (дней)
|90
|181
|272
|335
|986
|Срок погашения
|08.08.2018
|07.11.2018
|06.02.2019
|10.04.2019
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|481 364 000.00
|123 086 000.0
|183 973 000.00
|112 200 000.00
|434 200 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|461 364 000.00
|53 086 000.00
|183 973 000.00
|102 200 000.00
|234 200 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|461 364 000.00
|53 086 000.00
|183 973 000.00
|1 900 815 000.00
|843 730 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|23
|8
|5
|4
|10
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|21
|5
|5
|3
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.50
|17.35
|17.25
|17.10
|16.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.35
|17.20
|17.15
|17.00
|16.10
|Установленная доходность, %
|17.44
|17.20
|17.25
|17.00
|16.15
|Средневзвешенная доходность, %
|17.40
|17.20
|17.22
|17.00
|16.15
|Поступление в бюджет
|442 381 444.44
|48 913 971.26
|163 046 062.11
|101 061 492.00
|242 494 400.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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