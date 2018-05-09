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В апреле население продало валюты на $234,7 млн больше, чем купило
15:19 08.05.2018 |
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В апреле население продало наличной валюты на 234,7 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.
В апреле население продало 884,8 млн и купило 650,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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