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ГФС констатирует рост количества миллионеров на 16% в 2017 г., самому младшему исполнилось 7 лет
11:28 07.05.2018 |
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Доходы в размере более 1 млн грн, полученные в 2017 году, задекларировали 4,063 тыс. налогоплательщиков, самому младшему миллионеру, проживающему в Черкассах, исполнилось семь лет, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.
"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество миллионеров в этом году выросло на 559 граждан или на 16%. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн", - цитирует пресс-служба ведомства и.о. главы ГФС Мирослава Продана в понедельник.
Как отмечает ГФС, наибольшее количество миллионеров - 2,27 тыс. налогоплательщиков - это граждане от 45 лет и старше, тогда как в возрасте от 30 до 45 лет 1,605 граждан показали доходы свыше 1 млн грн, до 30 лет - 188 граждан. Самому старшему миллионеру 99 лет (Киев).
Согласно данным ведомства, наибольшее количество доходов задекларировавшие свыше 1 млн грн граждане получили за счет статьи "другие доходы" (дополнительное благо, проценты, начисленные на депозитных счетах в банке, дивиденды и прочее) - 9,8 млрд грн, иностранных доходов - 6,3 млрд грн, доходов от операций по продаже или обмену объектов движимого и недвижимого имущества - 3,6 млрд грн, наследства или полученного в дар - 2,5 млрд грн.
"Почти 44% общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в Киеве - 1,816 тыс. лиц. Среди лидеров также Харьковская - 299, Днепропетровская - 269, Киевская - 275 и Одесская - 207 области", - сообщил М.Продан.
При этом, по данным ведомства, среднестатистический годовой доход одного миллионера в Украине составляет 8,2 млн грн.
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