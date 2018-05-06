На АГЗС 5 мая дорожал дизель и автогаз

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 мая 2018 г. отмечался рост розничных цен на дизельное топливо евро и СУГ. Цены на высокооктановую группу не изменились. В мелком опте дорожает ДТ и СУГ, сообщает Терминал.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.93 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 27.09 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 мая 2018 г. подорожал на 0.42% (5.0 коп/л) до 12.79 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.6%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.93 23.00 0.02 0.20 Бензин А-95 евро 29.35 25.00 0.01 0.17 Дизельное топливо Евро 27.09 23.49 0.07 0.23 Сжиженный газ 12.79 11.45 0.42 0.89





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 27,81 0,0 28,56 0,0 26,51 0,0 12,61 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,19 0,0 SHELL 29,76 0,0 30,75 0,0 28,25 0,0 12,82 1,3 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,16 0,0 Кло 28,79 0,0 29,59 0,0 27,69 0,0 13,39 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 13,32 8,9 ТНК 28,73 0,0 28,79 0,0 27,22 0,0 12,92 3,1 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,30 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

05 мая 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 1 коп/л до 25.81 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась - на 0.1% (2 коп/л) до 26.68 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросло в цене - на 1 коп/л до 24.48 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 28 апреля по 05 мая 2018 г. увеличилась на 4%, или 899.3 грн/т, и находится на уровне 23195.85 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.8%, или 2820.3 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.81 -0.03 1.20 5.79 Бензин А-95 евро 26.68 -0.06 0.91 4.92 Дизельное топливо евро 24.48 0.04 1.61 6.89

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 Евро: