"Укрзализныця" (УЗ) получила от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) до уровня "ССС +". Об этом говорится в сообщении пресс-службы железнодорожной компании.

Отмечается, что до сих пор компания имела уровень РДЭ "SD" (ограниченный дефолт). Новый уровень "ССС +" означает, что "эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его возможности зависят от благоприятных экономических условий".

Как уточнил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, повышение в рейтинге агентства S&P свидетельствует о выходе компании с дефолта и открывает возможности к более дешевых заимствований.

"Системное реформирование компании на всех направлениях и взвешенные решения способствовали тому, что наша финансовая стабилизация замечена мировыми рейтинговыми агентствами. Первым отреагировал S&P, назначив нам уровень ССС +. Показание выхода компании из дефолта", - отметил Кравцов.

По данным рейтинговой компании повышение рейтинга отражает тот факт, что "Укрзализныця" завершила реструктуризацию значительной части долгов и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения до 2021 года с оговоркой о кросс-дефолте по еще неурегулированным обязательствам на 3,9 млрд грн (153 млн долларов) перед местным банком.

Также S&P подтвердило рейтинг указанных еврооблигаций "Укрзализныци" на уровне "ССС +". Как уточнили в УЗ, в мае 2013 года предприятием был размещен дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн евро со сроком обращения в пять лет.