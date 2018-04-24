Amazon запатентовал технологию отслеживания потоков данных на крипторынке

Лидер в области интернет-торговли Amazon получил патент, который позволяет компании создавать платформу для отслеживания криптовалютных транзакций в режиме реального времени. Патент получила дочерняя компания корпорации - Amazon Technologies.

Согласно заявке, разработчики могут «создавать работающие в режиме реального времени панели управления, обнаруживать ошибки и генерировать предупреждения, показывать рекомендации, а также в режиме реального времени создавать другие операционные и бизнес-решения».

В заявке на патент Amazon описывает много возможностей применения технологии, однако наиболее интересная из них связана с криптовалютным рынком. Сами по себе отдельные потоки данных на крипторынке особой ценности не имеют. Однако, как только транзакционные данные объединены с информацией из других источников, «поток данных становится более ценным». В патенте говорится:

«К примеру, у группы интернет-ритейлеров, принимающих транзакции биткоина, адрес доставки может быть связан с биткоин-адресом конкретного клиента. Тогда компания может объединить адрес доставки с данными транзакции биткоина, тем самым создав объединенные данные, а затем может снова опубликовать эти данные в виде скомбинированного потока».

Также в патенте отмечается значимость технологии как для рынка, так и для правоохранительных органов. По мнению Amazon правоохранителям может пригодится эта система для получения глобальной информации о транзакциях биткоина или же по каждой отдельной стране. Система будет коррелировать транзакционные данные c информацией интернет-провайдеров, которая связана с конкретным адресом сети биткоина. Таким образом система позволит отслеживать адреса, которые помечены как «мошеннические».

При этом никакая дополнительная информация будет не нужна - данные рынка позволят отследить все транзакции и передать их на ознакомление властям. Amazon планирует самостоятельно создать такую платформу, которая очевидно станет сильным конкурентом другим блокчейн-проектам, работающим над созданием децентрализованных логистических и нормативных систем.

За последние несколько месяцев много крупных компаний либо подали заявки на патент, связанный с блокчейном или криптовалютами, либо уже получили его. Например, в марте этого года канадский TD Bank подал заявку на патент для блокчейн-системы отслеживания активов, а в марте Ford получил патент на систему оптимизации дорожного трафика на базе криптовалют. Кроме того, китайский страховщик ZhongAn решил запатентовать блокчейн для борьбы с контрафактом, PayPal подал патентную заявку на новый метод криптовалютных транзакций, а декабре прошлого года Apple подала патентную заявку на блокчейн-платформу для создания и проверки временных меток.