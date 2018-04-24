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Индия отказалась от российского Су-57, который не соответсвует пятому поколению истребителей
20:41 23.04.2018 |
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Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию индийского истребителя пятого поколения (FGFA, Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе Су-57, потому что он не соответствует заявленным требованиям. Об отказе россиян уведомили советник по нацбезопасности и министр обороны страны: за 11 лет действия программы не были решены технологические и финансовые проблемы.
Ключевая претензия индийцев касалась требований к малозаметности. Но были вопросы и по двигателю, и по радарам, которые, по мнению индийской стороны, не соответствуют пятому поколению истребителей.
В перспективе решение об отказе и в целом соглашение по FGFA могут быть пересмотрены. По данным Lenta.ru, Россия рассматривала партнерство с Индией как главный источник финансирования серийного производства Су-57.
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