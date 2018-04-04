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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 184,3 млн гривен
09:35 04.04.2018 |
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Министерство финансов 3 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 184 257 636 гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены лишь гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день под 17,33% годовых.
Также к размещению предлагались среднесрочные ценные бумаги, однако не были проданы.
|Номер аукциона
|62
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500 000
|Дата проведения
|03.04.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.04.2018
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|17.33
|Срок обращения (дней)
|91
|Срок погашения
|04.07.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|302219 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|192219 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|192219 000.00
|Количество поданных заявок, шт,
|22
|Количество удовлетворенных заявок, шт,
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.00
|Установленная доходность, %
|17.44
|Средневзвешенная доходность, %
|17.33
|Поступление в бюджет, грн
|184257636.96
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.Официальный курс НБУ на 4 апреля - 26,329568 грн/$1.
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