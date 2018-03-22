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Рада намерена передать контроль за соблюдением порядка осмотра введенных в эксплуатацию зданий местным советам
12:09 22.03.2018 |
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Верховная Рада намерена передать осуществление контроля за соблюдением порядка осмотра введенных в эксплуатацию зданий, находящихся в пределах населенных пунктов, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов.
За принятие соответствующего законопроекта №7085 за основу проголосовали 249 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Кроме того, предлагается передать в компетенцию местных советов присвоение адреса объекту строительства, расположенного в черте населенного пункта - на законодательном уровне единый порядок не урегулирован, что на практике приводит к решению данных вопросов органами местного самоуправления и местными государственными администрациями по собственному усмотрению.
Также предлагается расширить полномочия местных государственных администраций, передав вопрос о наименовании/переименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных за пределами населенных пунктов и присвоение адресов объектам недвижимого имущества.
Данным законопроектом предлагается урегулировать порядок лицензирования архитектурной деятельности, профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры и исключить из перечня органов, осуществляющих контроль в сфере рекламы, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщали Українські Новини, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что органы местного самоуправления должны разработать историко-архитектурные опорные планы до конца текущего года.
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