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Южанина зарегистрировала в Раде законопроект о Нацбюро финансовой безопасности
19:18 19.03.2018 |
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Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), который ранее критиковало Министерство финансов.
Согласно информации на парламентском сайте, текст законопроекта №8157 пока отсутствует.
Как сообщалось, глава парламентского комитета в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.
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