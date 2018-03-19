Сирийские ополченцы при поддержке Турции взяли Африн

Подразделения Свободной сирийской армии, поддерживаемые Турцией, захватили центральную часть сирийского города Африна, находившегося под контролем курдов.

Как подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган, это произошло в воскресенье утром.

Турецкие военные уже два месяца ведут операцию по вытеснению из расположенного вблизи турецкой границы Африна курдских ополченцев, которых Анкара считает террористической группировкой.

Более 150 тысяч жителей Африна в последние дни бежали из города. По словам местных активистов, погибли 280 гражданских лиц. Турецкие власти это заявление отвергают.

Как сообщается, военные прочесывают улицы центра города, разыскивая бойцов Курдских отрядов народной самообороны.

Турция считает эти отряды частью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за курдскую автономию на юго-востоке страны.

Руководство Курдских отрядов народной самообороны отрицает какие-либо связи с РПК. Эту позицию поддерживают Соединенные Штаты, которые сотрудничают с Курдскими отрядами народной самообороны в борьбе с джихадистами запрещенной в России и ряде других стран группировки "Исламское государство".

Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию с США , и пытается предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

С 20 января турецкая армия в сирийском Африне проводит операцию "Оливковая ветвь", направленную против военизированных формирований курдов. Турецкие власти все это время пытались вытеснить курдов из Африна, который те занимают с 2012 года.

Будет ли Турция продолжать наступление?

Комментарий Марка Лоуэна, корреспондента Би-би-си в Турции:

Президент Эрдоган добился двух целей: вывести ключевой район из-под контроля Курдских отрядов народной самообороны и сплотить большинство собственного населения, поддерживающего действия турецкого главнокомандующего.

Ура-патриотизм тут таков, что просто дух захватывает. Удар по давнишнему врагу Турции в лице курдских повстанцев как никогда объединил расколотое турецкое общество. Те же, кто публично высказался против - несколько сот человек - были задержаны за "террористическую пропаганду".

Теперь вопрос в том, станет ли Турция продвигаться в другие районы, удерживаемые Курдскими отрядами народной самообороны, а именно - в Манбидж [город на севере Сирии].

Это может привести к прямому столкновению турецких войск с американскими солдатами, которые выступают там в качестве союзников курдских отрядов. Это зависит от переговоров между Анкарой и Вашингтоном, хотя увольнение на прошедшей неделе госсекретаря США Рекса Тиллерсона лишает Турцию важного посредника.

Риск в Африне заключается в том, что многие бежавшие из него местные жители, которые вернутся в город - курды, и они будут воспринимать Турцию как агрессора.

Разрушение в центре города курдского памятника не предвещает ничего хорошего. И не подвигнет ли операция в Африне еще большее число местных жителей в объятия Курдских отрядов самообороны?