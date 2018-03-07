2017 Энергоатом закончил с убытком 1,32 млрд гривен, увеличив чистый доход на 6,71% до 38,49 млрд гривен

2017 год национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" закончила с чистым убытком 1,322 млрд гривен по сравнению с чистой прибылью в 2016 году в сумме 232 млн гривен, при этом чистый доход компании увеличился на 6,71%, или на 2,42 млрд гривен до 38,488 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2017 год, передают Українські Новини.

Согласно отчету, в 2017 году себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) составила 33,715 млрд гривен, что на 11,1% или на 3,374 млн гривен больше, чем в 2016 году.

Валовая прибыль компания за 2017 год сократилась на 16,66%, или на 954,314 млн гривен до 4,773 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 5,67%, или на 4,601 млрд кВт-час до 85,785 млрд кВт-час по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 55,2%, что на 2,8% больше, чем в 2016 году.

"Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.