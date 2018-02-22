В январе активы банков уменьшились на 3% до 1,3 трлн гривен

В январе активы коммерческих банков уменьшились на 2,9% до 1,302 трлн гривен по сравнению с декабрем.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 января активы работающих банков составляли 1,283 трлн гривен, а к 1 февраля они увеличились до 1,302 трлн гривен.

При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,857 трлн гривен.

Объем предоставленных кредитов за январь увеличился на 32 млрд гривен до 1,074 трлн гривен.

Обязательства банков за этот период уменьшились на 28 млрд гривен, или на 2,3% до 1,145 трлн гривен, капитал банков уменьшился на 7 млрд гривен, или на 4,2% до 156,6 млрд гривен.

Количество банков за месяц не изменилось и составляет 82 единицы.

Как сообщали Українські Новини, в декабре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,36 п.п. до 54,54% по сравнению с ноябрем.