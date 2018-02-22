Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе активы банков уменьшились на 3% до 1,3 трлн гривен
14:12 22.02.2018 |
---
В январе активы коммерческих банков уменьшились на 2,9% до 1,302 трлн гривен по сравнению с декабрем.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 января активы работающих банков составляли 1,283 трлн гривен, а к 1 февраля они увеличились до 1,302 трлн гривен.
При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы по активным операциям) на отчетную дату составили 1,857 трлн гривен.
Объем предоставленных кредитов за январь увеличился на 32 млрд гривен до 1,074 трлн гривен.
Обязательства банков за этот период уменьшились на 28 млрд гривен, или на 2,3% до 1,145 трлн гривен, капитал банков уменьшился на 7 млрд гривен, или на 4,2% до 156,6 млрд гривен.
Количество банков за месяц не изменилось и составляет 82 единицы.
Как сообщали Українські Новини, в декабре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,36 п.п. до 54,54% по сравнению с ноябрем.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Киевсовет переименовал Московский мост в Северный
|Hype от Омеляна: В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop
|Почему гибриды снова нацелились на Пески
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :