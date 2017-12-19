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Минфин Украины рассчитывает удержать дефицит госбюджета-2017 в пределах планируемых 2,4% ВВП
14:23 19.12.2017 |
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Министерство финансов Украины рассчитывает удержать дефицит государственного бюджета по итогам 2017 года в пределах прогнозируемых 2,4% ВВП, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Марченко.
"Дефицит ожидается на уровне 2,4% ВВП. Мы не видим каких-либо рисков, чтобы этот план не выполнить", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Ранее Всемирный банк прогнозировал, что дефицит госбюджета Украины в 2017 году может составить 3,5% ВВП, что является слишком высоким показателем и превышает установленный Международным валютным фондом (МВФ) предельный уровень 3,2% ВВП.
В программе сотрудничества с Фондом установлен целевой уровень дефицита в 2018 году - 2,5% ВВП.
По словам С.Марченко, в следующем году планируется приблизительно такой же уровень дефицита, как и в текущем году.
В то же время замглавы Минфина сообщил о продолжении консультаций с МВФ, который обеспокоен достижением цели дефицита госбюджета страны на 2018 год.
"Продолжаются консультации, это постоянный процесс. Мы проводим телефонную конференцию с МВФ минимум дважды в неделю. В последний раз в конференции принимали участие представители Нацбанка, поскольку были вопросы по показателям макропрогнозов. В целом все нормально, идет конструктивная дискуссия", - сказал он.
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