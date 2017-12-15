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Нефть дорожает 15 декабря на данных о сокращении добычи ОПЕК
08:11 15.12.2017 |
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Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне продолжающегося перерыва в работе трубопровода Forties в Северном море, а также данных декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА) о сокращении добычи "черного золота" ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.54 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до 63,37 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26%, до 57,19 доллара за баррель.
Мировые нефтяные цены демонстрируют положительную динамику, поскольку трейдеры продолжают отыгрывать новости о приостановке добычи нефти на месторождении Forties в Северном море из-за непланового ремонта части трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.
Поддержку росту нефтяных цен также оказывают данные доклада МЭА, опубликованного в четверг. Ведомство сообщило, что ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем - до 32,36 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем добычи стран организации с мая текущего года. В ноябре организация выполнила обязательства по соглашению ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на 115% после 101% месяцем ранее.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.
В то же время участники рынка обеспокоены тем, что с середины 2016 года добыча нефти в США выросла на 16%, до 9,78 миллиона баррелей в сутки, что близко к уровням добычи крупнейших производителей - России и Саудовской Аравии, отмечает агентство Рейтер.
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