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Минфин 12 декабря разместил гривневые ОВГЗ на 3,9 млрд гривен и валютные - на $3,5 млн
09:31 13.12.2017 |
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Министерство финансов 12 декабря разместило гривневые ОВГЗ на 3 857 млн гривен и валютные бумаги на 3,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, министерство разместило ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 3,176 млрд гривен под 16,27% годовых, со сроком обращения 161 день на 331,8 млн гривен под 15,85% годовых, со сроком обращения 1 764 дня на 349,412 млн гривен под 15,74% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 539 дней на 3,503 млн долларов под 3,95% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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