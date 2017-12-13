Минфин 12 декабря разместил гривневые ОВГЗ на 3,9 млрд гривен и валютные - на $3,5 млн

Министерство финансов 12 декабря разместило гривневые ОВГЗ на 3 857 млн гривен и валютные бумаги на 3,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, министерство разместило ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 3,176 млрд гривен под 16,27% годовых, со сроком обращения 161 день на 331,8 млн гривен под 15,85% годовых, со сроком обращения 1 764 дня на 349,412 млн гривен под 15,74% годовых.

Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 539 дней на 3,503 млн долларов под 3,95% годовых.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.