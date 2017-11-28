Прибыль крупных и средних предприятий Украины за 9 месяцев 2017 выросла на 36,3%

Прибыль крупных и средних предприятий Украины (без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции, а также результатов деятельности банков) в январе-сентябре 2017 года составила 368,6 млрд гривен, что на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

При этом убытки крупных и средних предприятий составили 130,8 млрд грн, что на 30,6% меньше, чем в 2016 г.

В январе-сентябре 2017 г. финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 237,8 млрд грн прибыли (в январе-сентябре 2016 г. - 82 млрд грн).

Доля убыточных предприятий в январе-сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. сократилась на 3,1 п. п. - до 29,7%.